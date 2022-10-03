بعد دعوة قديروف لاستخدام النووي.. الكرملين: نتمسك بالتقييمات المتوازنة والموضوعية

قال الكرملين، اليوم الإثنين، إنه يفضل ”نهجا متوازنا“ وليس مدفوعا بالعواطف فيما يتعلق بمسألة استخدام الأسلحة النووية، وذلك بعد أن دعا أحد أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين مطلع هذا الأسبوع روسيا إلى استخدام ”سلاح نووي منخفض القوة“ في أوكرانيا.

وردا على سؤال عن تصريحات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي انتقد أيضا القيادة العسكرية الروسية بسبب الانتكاسات في ساحة المعركة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن ”من حقه التعبير عن رأيه، لكن النهج العسكري الروسي ينبغي ألا يكون مدفوعا بالعواطف“.

وقال بيسكوف في مكالمة مع الصحفيين اليوم ”هذه لحظة عاطفية جدا. ولرؤساء المناطق الحق في التعبير عن وجهات نظرهم“.

وأضاف ”لكن حتى في اللحظات الصعبة، يجب أن تبقى العواطف بعيدة عن أي نوع من التقييم. لذلك نحن نفضل التمسك بالتقييمات المتوازنة والموضوعية“.

وقال بيسكوف، إن ”أساس أي استخدام للأسلحة النووية منصوص عليه في العقيدة النووية الروسية“.

وتسمح تلك المبادئ التوجيهية باستخدام الأسلحة النووية إذا تم استخدامها، أو أي سلاح آخر من أسلحة الدمار الشامل، ضد روسيا أو إذا واجهت الدولة الروسية تهديدا وجوديا بسبب أسلحة تقليدية.

وقال بيسكوف ”لا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى عندما يتعلق الأمر بذلك“.

وأوضح الكرملين، أن ”هذه الحماية النووية تمتد إلى المناطق الأربع في أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها.