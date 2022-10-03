مجلس الدوما يصادق على انضمام 4 مناطق أوكرانية لروسيا

وافقت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية، يوم الإثنين، على مشروعات قوانين دستورية بقبول انضمام مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا.

جاء ذلك بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على معاهدات مع ”جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين“، ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا، بشأن قبول الانضمام إلى روسيا على أساس نتائج الاستفتاءات التي أجريت هناك، وفقا لما ذكره موقع ”روسيا اليوم“.

وقال عضو بلجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون التشريعات الدستورية، إن ”دخول كيانات جديدة إلى روسيا يتم على أساس معاهدات دولية ثنائية“.

وأضاف أنه ”بعد تلقي مثل هذا الاقتراح من الكيان الراغب في الانضمام، يخطر رئيسي مجلسي الاتحاد والدوما، وعقب توقيع المعاهدة الدولية، يطلب رئيس الدولة من المحكمة الدستورية التحقق من الامتثال لشروط المعاهدة الدولية، ويتم تقديم مشروع قانون دستوري اتحادي بشأن قبول كيان جديد للاتحاد الروسي إلى البرلمان“.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، ضم مناطق من أوكرانيا في خطاب ألقاه من الكرملين.

وقال بوتين لحشد من المسؤولين في مراسم أقيمت في قاعة مبهرجة بالكرملين: ”سكان لوجانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوريجيا أصبحوا من مواطنينا إلى الأبد“.

وأضاف: ”سندافع عن أرضنا بكل ما لدينا من قوة ووسائل“.

ودعا بوتين ”النظام الحاكم في كييف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات“.

ولاقى إعلان بوتين السيادة الروسية على 15% من الأراضي الأوكرانية، وهي أكبر عملية ضم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، رفضا شديدا من دول الغرب، بل والكثير من حلفاء روسيا المقربين.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوة بأنها انتهاك غير قانوني لميثاق الأمم المتحدة.