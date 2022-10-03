صحيفة عبرية: استقالة رئيس الوفد الإسرائيلي في مباحثات ترسيم الحدود مع لبنان

كشفت تقارير عبرية الإثنين، عن استقالة رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي أودي أديري، الذي يدير المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، أن أديري قدم استقالته الأسبوع الماضي، قبل أيام من تقديم مبعوث الطاقة الأمريكي عاموس هوكستين اقتراحه النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل، حول الحدود البحرية.

وقالت إن ”استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين في نزاعها البحري مع لبنان، جاء بسبب إحباطه من تعامل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع المحادثات“.

وأكدت الصحيفة، أنه ”فعل ذلك بسبب معارضته للخط الذي يسير عليه المستوى السياسي الإسرائيلي والذي بموجبه ستستجيب إسرائيل، لمطالب لبنان الكاملة في المحادثات“.

وأوضحت أن ”أديري عارض الاتفاقية التي كانت قيد الصياغة وشعر بالإحباط من الطريقة التي أجرى بها مستشار الأمن القومي إيال حولتا المحادثات بعد نقل المسؤولية عنها إلى مكتب رئيس الوزراء“.

ورد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة ومرشح حزب (الليكود) للكنيست داني دنون، على استقالة أديري بالقول: ”عندما تشكرنا السفارة الأمريكية في لبنان على المرونة التي أظهرناها في المفاوضات، ويعرب حزب الله عن ارتياحه، وفي نفس الوقت أودي أديري يستقيل من منصبه، يمكن تعريف الاتفاقية على أنها ستنهار“.

والأحد قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إن ”لابيد استسلم لتهديدات حسن نصر الله بشكل مخجل، ومنح حزب الله أرضاً ذات سيادة لدولة إسرائيل مع خزان غاز ضخم يملكه مواطنو إسرائيل“.

وأضاف: ”يفعل لابيد ذلك بدون مناقشة في الكنيست وبدون استفتاء، وليس لديه تفويض لتسليم الأراضي السيادية لدولة معادية، والأصول السيادية التي نمتلكها جميعاً، وإذا مر هذا الاتفاق فلن يلزمنا“.

إلى جانب ذلك، انتقد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فرديمان بشدة الاتفاق قائلاً: ”لقد أمضينا سنوات نحاول التوسط في صفقة بين إسرائيل ولبنان بشأن حقول الغاز البحرية المتنازع عليها“.

وتابع: ”اقتربنا كثيرا من اتفاقية عرضت 55-60% على لبنان و40-45% لإسرائيل، لكننا لم نتخيل أن يحصل خلال المحادثات الجارية لبنان على 100% من شروطه، مقابل 0% لإسرائيل، أود أن أفهم كيف وصلنا إلى هنا“.