خامنئي يعلق للمرة الأولى على موت الفتاة مهسا أميني: أحرق قلوبنا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، في أول موقف له بشأن مقتل مهسا أميني على أيدي قوات شرطة الأخلاق في طهران، إن ”موت هذه الفتاة أحرق قلوبنا“.

واعتبر خامنئي في كلمة له خلال تخرج دفعة من طلاب الجامعات العسكرية في طهران، إن ”رد الفعل (الاحتجاجات الشعبية) دون تحقيق خلق اضطرابا وانعدام الأمن للناس والاعتداء على القرآن والمسجد والحجاب والمصارف وسيارات الناس العاديين، وهذا لم يكن طبيعيا وكان مخططاً“.

وأضاف: ”في هذه الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، كان الأهم من ذلك كله، أن منظمة إنفاذ القانون في البلاد تعرضت للظلم، وتعرضت قوات الباسيج للظلم وتعرضت الأمة الإيرانية للظلم“.

ودافع المرشد الإيراني عن إجراءات قوات الأمن ضد ما اعتبره ”اضطرابات“، مبينًا: ”لقد ظهر الشعب قوياً في هذه الحادثة كما في حوادث أخرى تماما كالعادة وكما في الماضي وسيكون الشعب قوياً في المستقبل أيضاً“.

وقال خامنئي: ”حيثما يريد الأعداء إحداث اضطراب، فإن الشعب الإيراني الشجاع والمخلص هو الذي يحمي البلاد بصدره ويكون له التأثير الأكبر“.

وأضاف: ”نعم الشعب مظلوم، لكنه قوي، مثل أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) فهو كان الأقوى والأكثر مظلومية“.

وأشار خامنئي إلى دعم الدول الغربية للاحتجاجات في إيران، وقال: ”هناك العديد من أعمال الشغب في العالم وفي أوروبا، خاصة في فرنسا، بين الحين والآخر هناك أعمال شغب منفصلة، ولكن هل حدث أن رئيس الولايات المتحدة، أو مجلس النواب الولايات المتحدة أيدت المشاغبين وأدلوا بتصريح؟“.

وعن الاضطرابات في بعض المناطق واندلاع مواجهات مسلحة، قال خامنئي: ”العدو مخطئ في حساباته حول الشمال الغربي والجنوب الشرقي من البلاد“، مشيراً إلى أن ”أمريكا ليست فقط ضد الجمهورية الإسلامية، ولكن أيضًا ضد إيران القوية والمستقلة“.