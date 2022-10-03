ردا على نتنياهو.. لابيد: إسرائيل ستحصل على كامل الغاز المستخرج من حقل كاريش

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن بلاده ستحصل على كامل الغاز المستخرج من حقل ”كاريش“ المتنازع عليه مع لبنان، إلى جانب بعض العائدات من حقل ”قانا“ اللبناني.

جاء ذلك، في تغريدة للابيد، عبر حسابه بـ“تويتر“، ردا على الهجوم الذي شنه زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والذي قال فيه، إن ”اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان استسلام مخجل وغير ملزم“.

وقال لابيد: ”إلى نتنياهو بعض الحقائق، ببساطة لأنه لم ير الاتفاقية، إسرائيل تحصل على 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من حقل كاريش، بل وبعض العائدات من الحقل اللبناني“.

وأضاف لابيد: ”أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذه الاتفاقية، لكن هذا ليس مبررا لك لتشارك حسن نصر الله في الدعاية والتحريض“، مستكملا: ”من الممكن الثناء قليلا على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل“، على حد تعبيره.

وأمس الأحد، قال نتنياهو، إن ”لابيد استسلم لتهديدات حسن نصر الله بشكل مخجل، ومنح حزب الله أرضا ذات سيادة لدولة إسرائيل مع خزان غاز ضخم يملكه مواطنو إسرائيل“.

وأضاف نتنياهو: ”يفعل لابيد ذلك دون مناقشة في الكنيست ودون استفتاء، وليس لديه تفويض لتسليم الأراضي السيادية لدولة معادية، والأصول السيادية التي نمتلكها جميعا، وإذا مر هذا الاتفاق فلن يلزمنا“.

ولاحقا، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن ”الاتفاق مع لبنان ليس ضمانة أمنية لمنع الاحتكاك مستقبلا“، قائلا: ”الاتفاق جوهره اقتصادي، وفي حال توقيعه سنستمتع به نحن ولبنان الذي يعاني من أزمة حادة لسنوات قادمة“.

وأضاف غانتس، عبر حسابه بـ“تويتر“: ”أثناء المفاوضات لا يمكن الكشف عن التفاصيل للجمهور؛ لكن إذا توصلنا إلى نسخة نهائية من الاتفاقية فسيتم وضعها على طاولة الكنيست، وسيتم تقديم نقاطها الرئيسة للجمهور بطريقة منظمة وشفافة، كل هذا طبعا وفقا لتعليمات أمين المظالم“.

وتابع: ”الاتفاق سيعزز الاستقرار والردع كما سيضعف على المدى الطويل اعتماد لبنان على إيران التي تزوده بالوقود ووسائل أخرى“.

واستكمل: ”اقترح على رئيس الوزراء السابق نتنياهو، الذي عمل مع وزير الطاقة السابق يوفال شتاينتز وأنا على تشكيل الاتفاقية قبل سنوات، أن يطلب تحديثا منظما للموضوع قبل أن يغذي دعاية نصر الله التي كانت مهددة ولا تزال تشكل خطرا على الاتفاق“، وفق قوله.

الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة سلمت، السبت، لبنان وإسرائيل نسخة من مسودة الاتفاقية التي أعدها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، فيما ينتظر رد البلدين على المسودة من أجل التوقيع عليها رسميا.