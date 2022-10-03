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الهند تعلن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 7:20 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 7:45 GMT

الهند تعلن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية

قالت القوات الجوية الهندية اليوم الاثنين إنها أرسلت بشكل مؤقت طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية. وفي

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المصدر: رويترز

قالت القوات الجوية الهندية اليوم الاثنين إنها أرسلت بشكل مؤقت طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية.

وفي وقت لاحق، أفادت القوات الجوية الهندية في بيان بأنها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل الأمر وواصلت الرحلة طريقها.

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