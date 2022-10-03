الهند تعلن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية

قالت القوات الجوية الهندية اليوم الاثنين إنها أرسلت بشكل مؤقت طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية.

وفي وقت لاحق، أفادت القوات الجوية الهندية في بيان بأنها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل الأمر وواصلت الرحلة طريقها.