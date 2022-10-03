قصر باكنغهام يكشف عن أول رئيس سيزور بريطانيا في عهد الملك تشارلز

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن قصر باكنغهام، الاثنين، أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وزوجته تشيبو موتسيبي، سيُجريان زيارة دولة للمملكة المتحدة تستغرق 3 أيام في تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون الأولى في عهد الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث منذ اعتلائه العرش.

وقال القصر في بيان: ”قبل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ترافقه تشيبو موتسيبي، دعوة جلالة الملك للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة من 22 – 24 تشرين الثاني/ نوفمبر“.

وأضاف أن ”الملك والملكة زوجته سيستضيفان زيارة الدولة في قصر باكنغهام“.

وتعد هذه أول زيارة دولة في عهد الملك تشارلز الثالث منذ توليه العرش في أيلول/سبتمبر، عقب وفاة إليزابيث الثانية.

وقد أُعلِن عن هذه الزيارة في وقتٍ لا يزال فيه الغموض مخيما على مسألة الرحلة الرسمية الأولى التي سيجريها الملك الجديد إلى الخارج.

وكان مفترضا أن يتوجه الملك تشارلز إلى مصر لحضور قمة المناخ الدولية ”كوب 27″، لكن تقارير صحافية أفادت بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عارضت ذلك.

وبصفته رئيسا للدولة، ينظم الملك زيارات دولة تتسم بأبهة خاصة، ويدعو القادة من جميع أنحاء العالم بناءً على نصيحة وزارة الخارجية.

في العام 2019، ولمناسبة زيارة الدولة الأخيرة التي نظمتها المملكة المتحدة، أثار مجيء الرئيس الأمريكي وقتذاك دونالد ترامب غضب بعض البريطانيين بسبب مواقفه.

وتعود آخر زيارة دولة قام بها زعيم جنوب أفريقي إلى المملكة المتحدة للعام 2010، عندما أجرى الرئيس آنذاك جاكوب زوما رحلة إلى لندن لمدة ثلاثة أيام.

وفي جنوب أفريقيا، كما هي الحال في دول أخرى في الكومنولث، لا يوجد إجماع على مسألة الارتباط بالتاج البريطاني. وعندما توفيت إليزابيث الثانية، أشاد رامافوزا بـ“التزام وتفان“ من جانب ملكة ”غير عادية“، لكن جزءا من الشباب في بلاده رفضوا إحياء ذكراها بسبب الماضي الاستعماري للنظام الملكي البريطاني.