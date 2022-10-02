المبعوث الأممي يكشف عن مقترح جديد لتمديد الهدنة في اليمن

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن تقديمه أمس السبت، مقترحًا جديدا لتمديد الهدنة في البلاد لستة أشهر مع ”إضافة عناصر أخرى“.

وأوضح غروندبرغ في بيان له اليوم الأحد أن المقترح جاء ”بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الستة أشهر الماضية“، لافتًا إلى أن ”الهدنة التي بدأت في 2 أبريل/نيسان أتاحت فرصة تاريخية حقيقية لليمن“.

وقال في بيان إن المقترح تضمن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.

وقد تضمن المقترح الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة، على حد قوله.

وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم الأحد، حيث إن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان.

وقال ”أنا ممتن للانخراط البناء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية.. أثمن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي.. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول“.

ومع استمرار المفاوضات، دعا المبعوث الأممي الخاص الأطراف إلى ”الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف“.

وتابع: ”كما أحثهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل السبل المؤدية للسلام.. في النهاية، يحتاج اليمنيون إلى إنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية متفاوض عليها.. سأواصل جهودي الحثيثة للانخراط مع الأطراف بُغية التوصل وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بشأن الوسيلة للمضي قدمًا“.