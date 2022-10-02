دفعة هاوتزر جديدة لأوكرانيا بتمويل مشترك بين ألمانيا والدنمارك والنروج

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت برلين يوم الأحد أن، ألمانيا والدنمارك والنرويج، ستزود أوكرانيا بـ16 منظومة مدفعية من طراز ”هاوتزر“ اعتبارا من العام المقبل، في وقت تسعى كييف للاستحصال على أسلحة ثقيلة لتعزيز هجومها المضاد ضد روسيا.

ويأتي الإعلان بعد زيارة أجرتها وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريشت، لأوكرانيا في نهاية الأسبوع، هي الأولى منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير.

وكانت ألمانيا والدنمارك والنرويج قد اتفقت على تمويل مشترك لشراء منظومات ”سوزانا 2“ المدفعية السلوفاكية الذاتية الدفع، بكلفة قدرها 92 مليون يورو (90.2 مليون دولار)، وفق وزارة الدفاع الألمانية.

وسيتم إنتاج هذه المنظومات في سلوفاكيا على أن تسلم لأوكرانيا مطلع عام 2023، وفق الوزارة.

لكن التعهد لا يزال دون ما تطالب به أوكرانيا، إذ طلبت كييف مرارا تزويدها بدبابات قتالية ألمانية من طراز ”ليوبارد“، غير أن المستشار أولاف شولتس رد الطلب.

وقال شولتس إنه ”لا يريد المضي قدما في تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة في مبادرة فردية“، وأعلن أنه لن يتخذ أي قرار على هذا الصعيد إلا بالتشاور مع حلفائه الغربيين.

وفي تصريح أدلت به للهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا الاتحادية ”إيه.آر.دي“، دافعت لامبريشت عن تزويد ألمانيا أسلحة لأوكرانيا، مشددة على أن برلين تبذل جهودا كبيرة لدعم كييف.

وقالت الوزيرة: ”سنواصل الانخراط في مجموعة متنوعة من السبل، وسنعمل معا مجددا مع شركاء، على غرار ما فعلنا حتى الآن“.

وشددت على أن ألمانيا لن تصبح طرفا منخرطا بشكل مباشر في النزاع.

وقالت لامبريشت: ”الأمر واضح جدا بالنسبة إلى الحكومة الألمانية، وأيضا لحلف شمال الأطلسي بأسره: لن نصبح طرفا في الحرب“.

وجاءت زيارة لامبريشت يوم أمس السبت لمنطقة أوديسا المرفئية في جنوب أوكرانيا غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية.

ودان حلفاء كييف ولا سيما ألمانيا ضم روسيا أراضي أوكرانية.

وتطرقت لامبريشت إلى دوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية خلال زيارتها.

وفي تصريحات لشبكة ”إيه.آر.دي“، قالت الوزيرة: ”حصل ذلك مرتين خلال بضع ساعات واضطررنا للانتقال إلى ملجأ“، مشيرة إلى أن سكان المنطقة يعانون من ذلك بشكل يومي.