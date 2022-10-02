إسرائيل.. بن غفير يتهم لابيد بـ"تحريض" الأمريكيين ضده

قال عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، يوم الأحد، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، يُحرض الأمريكيين ضده لاستبعاده من الانتخابات المقبلة.

وذكر ”بن غفير“، في تصريحات نقلتها صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن ”لابيد طلب من الأمريكيين التدخل بالانتخابات من أجل منع تعييني كوزير في الحكومة المقبلة“.

وأضاف: ”أخبرني مكتب نتنياهو بهذه المعلومات، بالإضافة إلى أطراف أخرى معنية بهذا الأمر“.

واتهم عضو الكنيست المتطرف، رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، ”بتدمير العلاقات الخارجية لإسرائيل“، ومحاولة جر واشنطن للتدخل في العملية الانتخابية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعرب السناتور روبرت مينينديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ”مخاوف جدية“ خلال حديثه مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال انضمام عناصر متطرفة للتحالف المقبل.

وحذر ”مينينديز“، ”نتنياهو“ من أن ضم نواب من اليمين المتطرف في حكومة مستقبلية محتملة قد يضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب صحيفة ”معاريف“ العبرية، أدلى ”مينينديز“ بهذه التصريحات خلال زيارة أجراها لإسرائيل الشهر الماضي، بينما قال أحد المصادر إن نتنياهو ”استاء من تصريحات السناتور الأمريكي“.

ووفق التقرير العبري، ”أثار مينينديز، مخاوفه بشأن تعاون نتنياهو مع زعيم (الصهيونية الدينية)، إيتمار بن غفير، في الحكومة المقبلة“.

وذكر التقرير أنه عُرض على ”بن غفير“ منصب وزاري رفيع إذا تم تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير، بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن ”إدارة بايدن لا تتدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل“.

وكثيرا ما يثير ”بن غفير“، الاحتكاكات بين اليهود والعرب، وقد اتهم سابقا من قبل الشرطة الإسرائيلية بالتحريض على أسوأ جولة عنف بين العرب واليهود في تاريخ إسرائيل الحديث في أيار/مايو من العام الماضي.

وقال نتنياهو في تصريحات سابقة له قبل الانتخابات الإسرائيلية الماضية إنه ”لا يعتقد أن بن غفير مناسب لشغل منصب وزير“.