الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة لدى تركيا

صادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لإسرائيل لدى تركيا، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد.

ويأتي قرار الحكومة الإسرائيلية، عقب مصادقة لجنة التعيينات في وزارة الخارجية منتصف الشهر الماضي، على تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب في أنقرة.

وتعليقا على ذلك، قال لابيد، عبر حسابه في ”تويتر“: ”هذه خطوة مهمة أخرى في إصلاح العلاقات مع تركيا التي عملنا عليها خلال العام الماضي“.

وأضاف لابيد: ”التقيت الأسبوع الماضي في نيويورك بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأصدرنا تعليماتنا لفرقنا بمواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين“.

الحكومة تصادق اليوم على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا, إيريت ليليان. رئيس الوزراء لابيد: "هذه هي خطوة هامة أخرى في إطار ترميم العلاقات مع تركيا. إلتقيت الرئيس أردوغان في نيو يورك الأسبوع الماضي وأوعزنا بمواصلة ترقية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين". pic.twitter.com/qphW53oYZt — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) October 2, 2022

يذكر أن ليليان شغلت منصب القائم بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة، في أعقاب الإعلان الإسرائيلي التركي منتصف آب/ أغسطس الماضي، عن قرارهما تبادل السفراء، في ظل المساعي لاستئناف العلاقات الطبيعية بين الجانبين وتعزيزها في قطاعات اقتصادية وأمنية.

ولعبت ليليان دورا في المصالحة بين البلدين، وحافظت على علاقات وثيقة بمكتب الرئيس التركي، خاصة مع مستشاره إبراهيم قالن، الذي يوصف بأنه ”مهندس المصالحة مع إسرائيل“، كما أنها حافظت على علاقات جيدة مع وزارة الخارجية التركية.

ولم تعلن تركيا حتى الآن اسم سفيرها الجديد لدى تل أبيب، في حين تشير التوقعات إلى أن أنقرة ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية.

وعقب الاتصال الهاتفي، أعلنت إسرائيل وتركيا، عودة السفراء بين البلدين، وقال لابيد، في حينه، إن ”استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخراً هاماً بالنسبة للاستقرار الإقليمي، وبشرى اقتصادية هامة جداً بالنسبة لمواطني إسرائيل“.