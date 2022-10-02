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القائد العسكري في بوركينا فاسو: الوضع تحت السيطرة
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 13:06 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 13:35 GMT

القائد العسكري في بوركينا فاسو: الوضع تحت السيطرة

قال الكابتن إبراهيم تراوري الذي نصّب نفسه قائدا عسكريا لبوركينا فاسو، إن الوضع تحت السيطرة، وحث الناس اليوم الأحد، على الامتناع عن أعمال التخريب التي تستهدف

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المصدر: رويترز

قال الكابتن إبراهيم تراوري الذي نصّب نفسه قائدا عسكريا لبوركينا فاسو، إن الوضع تحت السيطرة، وحث الناس اليوم الأحد، على الامتناع عن أعمال التخريب التي تستهدف السفارة الفرنسية، بحسب بيان بثه التلفزيون الوطني.

ولا يزال الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا متوترا بشدة بعدما اتهم تراوري الرئيس بول هنري داميبا أمس السبت، بشن هجوم مضاد بعد الإطاحة به على ما يبدو في اليوم السابق.

وشهدت التوترات حدوث إطلاق نار متقطع في أنحاء العاصمة طوال يوم أمس السبت، بين فصائل متناحرة في الجيش.

وتلا ضابط بالجيش بيانا عبر التلفزيون الوطني جاء فيه ”نود إبلاغ السكان بأن الوضع تحت السيطرة وتمت استعادة النظام“، وذلك بحضور تراوري وعسكريين آخرين بعضهم كانوا ملثمين.

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