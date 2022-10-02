المحكمة الدستورية الروسية: معاهدات ضم المناطق الأوكرانية قانونية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قضت المحكمة الدستورية الروسية، يوم الأحد، بـ“قانونية“ معاهدات ضم الأراضي الأوكرانية التي وقع عليها الرئيس فلاديمير بوتين، وزعماء المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها موسكو.

وبحسب ما أفادت وكالة ”فرانس برس“، فإن المحكمة ”تعترف بالمعاهدات الموقعة بين موسكو وأقاليم أوكرانيا الأربعة (خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك) على أنها تتماشى مع دستور الاتحاد الروسي“.

وأعلن بوتين، الجمعة الماضية، خلال مراسم في الكرملين، ضم 4 مناطق أوكرانية تسيطر قواته عليها جزئيا.

وقال في خطاب أمام مئات الحضور في قاعة ”سانت جورج“ في الكرملين: ”هذه هي إرادة الملايين من الناس“.

وجاء الاحتفال بعد 3 أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، والتي قالت موسكو إن أغلبية تصل إلى 99% صوتت فيها لصالح الانضمام إلى روسيا.

في المقابل، وصفت أوكرانيا وحكومات الغرب، عمليات التصويت، بأنها ”زائفة وغير شرعية وتمت تحت تهديد السلاح“.