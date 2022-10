زيلينسكي يعلن "تطهير" بلدة ليمان الأوكرانية بالكامل من القوات الروسية (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه تم ”بالكامل تطهير“ بلدة ليمان من قوات موسكو، وهي بلدة رئيسية واقعة في منطقة في شرق أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها.

وقال زيلينسكي في تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ”منذ الساعة 12:30 (09:30 ت غ)، تم تطهير ليمان بالكامل. شكرا لجيشنا!“.

⚡️Zelenskyy said that #Lyman was completely cleared of the invaders. pic.twitter.com/q2Le1l1fzx

