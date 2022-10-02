استقالة الحكومة

حفيظ دراجي

اغتيال قيادي

انقــلاب

احتفال بالنواب

عملة الملك تشارلز

أحمد الشيبة

فجر السعيد
أظهر المزيد

أخبار

زيلينسكي يعلن "تطهير" بلدة ليمان الأوكرانية بالكامل من القوات الروسية (فيديو)
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 10:51 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 11:25 GMT

زيلينسكي يعلن "تطهير" بلدة ليمان الأوكرانية بالكامل من القوات الروسية (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه تم "بالكامل تطهير" بلدة ليمان من قوات موسكو، وهي بلدة رئيسية واقعة في منطقة في شرق أوكرانيا أعلنت

+A -A
المصدر: رويترز

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه تم ”بالكامل تطهير“ بلدة ليمان من قوات موسكو، وهي بلدة رئيسية واقعة في منطقة في شرق أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها.

وقال زيلينسكي في تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ”منذ الساعة 12:30 (09:30 ت غ)، تم تطهير ليمان بالكامل. شكرا لجيشنا!“.

وكان جنود أوكرانيون أعلنوا استعادة ليمان في مقطع فيديو تم تسجيله أمام مبنى مجلس البلدية وسط ليمان ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت.

وقال أحد الجنود ”أعزائي الأوكرانيين.. تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم… من تحرير منطقة ليمان في دونيتسك والسيطرة عليها“. وفي نهاية الفيديو، قام جنود بالهتاف وإلقاء الأعلام الروسية من على سطح المبنى ورفعوا علما أوكرانيا مكانها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل ذلك بساعات أنها ستسحب القوات من المنطقة نظرا لوجود ”تهديد بالمحاصرة“.

وسقطت ليمان في مايو/ أيار في يد القوات الروسية التي استخدمتها كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك.

وتمثل استعادتها أكبر انتصار لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي الشهر الماضي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play