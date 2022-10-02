تركيا تعلن قتلها 23 عضوا في "العمال الكردستاني" شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، ”تحييد“ 23 عضوًا في حزب العمال الكردستاني، عبر غارة جوية شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، يوم الأحد، إنها قصفت 23 عضوًا في حزب العمال الكردستاني عبر غارة جوية على بعد 140 كيلومترًا شمال العراق.

وأضافت أنه ”تم تحييد كل أفراد المجموعة“. وعادة ما تستخدم الوزارة كلمة ”تحييد“ لتعني القتل.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية عبر الحدود، غالبًا بطائرات مسيرة مسلحة، في العراق المجاور ضمن هجومها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار، الخميس الماضي، إن الجيش قصف 16 هدفًا في ضربات جوية الأسبوع الماضي بمنطقة ”أسوس“ في عمق الأراضي العراقية.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني، ”جماعة إرهابية“.