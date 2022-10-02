لابيد يوافق "مبدئيا" على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان: يصون مصالحنا

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، موافقة أولية، اليوم الأحد، على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة إن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل.

كما أعرب لابيد، عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه.

وقال لابيد، إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر الاستشارات القانونية. وينظر لبنان أيضا في مسودة الاتفاق.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية يوم السبت، إن بيروت تلقت رسالة من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل ”إيجابية“ لكن يجب دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، وذلك بحسب تصريحات نشرها مكتبه.

ويتنقل هوكشتاين، بين لبنان وإسرائيل في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل البلدين ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في تغريدة عبر منصة ”تويتر“ إن السفيرة دوروثي شيا، التقت بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لتقديم الاقتراح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية.