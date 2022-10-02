إسرائيل تعتقل خلية لداعش خططت لتنفيذ عمليات

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد، اعتقال خلية تابعة لتنظيم ”داعش“ في مدينة الناصرة، زاعمة تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد أهداف في إسرائيل.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، في بيان، إنه ”تم اعتقال خلية مكونة من 6 أشخاص تتبع تنظيم داعش، خططوا لتنفيذ هجوم جماعي على مؤسسة تعليمية ومحطة حافلات داخل إسرائيل“.

وأضاف ”تبين من التحقيق أن المشتبه فيهم، خططوا لهجمات بمخططات مختلفة وعملوا في الوقت نفسه على تحديد أهداف للهجوم، مثل: محطة حافلات مزدحمة في مدينة نهاريا، ومركز شرطة إسرائيلية في محيط سكنهم، والغابات حيث يتواجد اليهود“.

كما أظهرت التحقيقات أنهم عملوا على الحصول على الأسلحة وحاولوا تجنيد بعض الأشخاص من أجل تعزيز أنشطتهم الأمنية في داخل المدن الإسرائيلية، وفق ما ذكرته صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية.

وبحسب البيان فان المعتقلين هم: ”محمد إيهاب سليمان 25 عاما، وعمر سليمان 21 عاما، ومؤمن نجم 20 عاما، وأحمد بلال سليمان 18 عاما، جهاد بكر 20 عاما، كما تم اعتقال طفل قاصر حظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل عنه.

وأوضح البيان، أنه بانتهاء التحقيقات مع أعضاء الخلية من قبل ”الشاباك“، سيتم تقديم لوائح اتهام لهم اليوم الأحد، من قِبل مكتب المدعي العام بمنطقة شمال إسرائيل بتهمة ”التآمر لارتكاب عمل إرهابي، والعمل على المتاجرة بالأسلحة، والانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأشار البيان، إلى أن هذا التحقيق يضاف إلى تحقيقات أخرى أجراها جهاز الأمن الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى إحباط أنشطة لعناصر ”داعش“.

وكشف ”الشاباك“ قبل نحو شهر عن اعتقال شابين من سكان أم الفحم للاشتباه في انضمامهما إلى ”داعش“ والتخطيط للقتال في صفوف التنظيم في أفريقيا.