أمريكا ترحب بنجاح أوكرانيا "المهم" في ليمان

رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت بسيطرة أوكرانيا على معقل ليمان الرئيسي من روسيا في شرق أوكرانيا. وقال إنه نجاح مشجع في ساحة المعركة من شأنه أن يخلق معضلات جديدة للجيش الروسي.

وقال أوستن للصحفيين في مؤتمر صحفي في هاواي ”بالتأكيد إنه أمر مهم. ما نراه الآن يشجعنا جدا“.

واستخدمت روسيا ليمان كمركز لوجستي ونقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك. وتعد السيطرة علي ليمان أكبر مكسب لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية الشهر الماضي.

وأشار أوستن إلى أن ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي استخدمتها روسيا لدفع قواتها وعتادها إلى الجنوب والغرب مع مواصلة الكرملين غزو أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من سبعة أشهر.

وقال أوستن ”بدون هذه الطرق سيكون الأمر أكثر صعوبة. لذا فإنه يمثل نوعا من المعضلة بالنسبة للروس للمضي قدما.

”ونعتقد أن الأوكرانيين قاموا بعمل رائع للوصول إلى هناك والبدء في احتلال المدينة“.

ولم يقل أوستن ما إذا كان يعتقد أن سيطرة أوكرانيا على ليمان قد تدفع روسيا إلى التصعيد على الرغم من إدانة المسؤولين الأمريكيين على نطاق واسع تهديدات روسيا النووية في الأيام الأخيرة.

وقال ”ما يعنيه ذلك من حيث التصعيد المحتمل لن أخمن فيما يتعلق بذلك. لكن ما يعنيه ذلك بالنسبة لساحة المعركة هو أن الأوكرانيين يواصلون إحراز تقدم“.