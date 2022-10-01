الدفاع الأوكرانية تنشر فيديو لجنود يقولون إنهم سيطروا على ليمان

نشرت وزارة الدفاع الاوكرانية على حسابها في تويتر مساءالسبت مقطع فيديو يظهر جنودا أوكرانيين وهم يعلنون سيطرتهم على بلدة ليمان التي قالت روسيا في وقت سابق إن جنودها تخلوا عنها.

وقال أحد الجنود في الفيديو الذي نشره كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس ”أعزائي الأوكرانيين، اليوم القوات المسلحة الأوكرانية… حررت وسيطرت على بلدة ليمان بمنطقة دونيتسك“.

The city center of Lyman today.

Servicemen of the 81st Airborne Brigade and National Guard tore down the enemy's flags. pic.twitter.com/5w2DpSfqId — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن جنودا أوكرانيين دخلوا، بلدة ليمان، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا، تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر، ”قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك“.

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان ثم يعلقان العلم الوطني باللونين الأزرق والأصفر بجانب لافتة كُتب عليها ”ليمان“ عند مدخل المدينة.

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today's and any future "referendums". pic.twitter.com/gGIIk9rNkG — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022

وقال أحد الجنديين مبتسمًا: ”نرفع علمنا الوطني وننصبه في أرضنا. ستظل ليمان دائمًا جزءًا من أوكرانيا“.

وقبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه ”يطوق“ آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك.

ومنح حاكم منطقة لوغانسك المجاورة سيرغي غايداي، من جانبه ”ثلاثة خيارات“ للجنود الروس الموجودين في ليمان: ”الفرار أو الموت بمجملهم معًا أو الاستسلام“.

في المقابل، قالت روسيا إن قواتها انسحبت من بلدة ليمان في شرق أوكرانيا؛ ”لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني“.

وقالت وزارة الدفاع، مستخدمة الاسم الروسي للبلدة: ”فيما يتعلق بخلق تهديد بالمحاصرة، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة“.

وذكرت أن ”روسيا ألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة من خلال توجيه ضربات مكثفة ضدها“، لكنها لم تقدم أدلة على صحة هذا الادعاء.