الدفاع الأوكرانية تنشر فيديو لجنود يقولون إنهم سيطروا على ليمان

نشرت وزارة الدفاع الاوكرانية على حسابها في تويتر مساءالسبت مقطع فيديو يظهر جنودا أوكرانيين وهم يعلنون سيطرتهم على بلدة ليمان التي قالت روسيا في وقت سابق إن جنودها تخلوا عنها.

وقال أحد الجنود في الفيديو الذي نشره كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس ”أعزائي الأوكرانيين، اليوم القوات المسلحة الأوكرانية… حررت وسيطرت على بلدة ليمان بمنطقة دونيتسك“.

The city center of Lyman today. Servicemen of the 81st Airborne Brigade and National Guard tore down the enemy's flags. pic.twitter.com/5w2DpSfqId

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن جنودا أوكرانيين دخلوا، بلدة ليمان، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا، تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر، ”قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك“.

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان ثم يعلقان العلم الوطني باللونين الأزرق والأصفر بجانب لافتة كُتب عليها ”ليمان“ عند مدخل المدينة.

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today's and any future "referendums". pic.twitter.com/gGIIk9rNkG

