رئيس بوركينا فاسو المعزول يدعو تراوري لتجنب "حرب بين الأشقاء"

نصح رئيس بوركينا فاسو المعزول بول هنري داميبا السبت القائد العسكري الجديد إبراهيم تراوري بالعودة إلى رشده وتجنب نشوب حرب بين الأشقاء.

وفي أول بيان له منذ إعلان تراوري الإطاحة به أمس الجمعة، نفى داميبا مزاعم عن أنه لجأ إلى معسكر للجيش الفرنسي.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية السبت إن باريس تدين بشدة العنف الذي تعرضت له سفارتها في بوركينا فاسو.

وحثت فرنسا مواطنيها في البلاد على البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، قائلة إن الأولوية لسلامتهم. كما حثت كل الأطراف المعنية على حماية ممتلكاتها الدبلوماسية.

وفي وقت سابق من السبت، قال القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري إن الرئيس المعزول بول هنري داميبا لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي، ويخطط لشن هجوم مضاد بعد الانقلاب الذي وقع أمس.

جاء ذلك في بيان قرأه ضابط في الجيش محاطًا بجنود في بث على التلفزيون الرسمي.

ونفت السفارة الفرنسية في وقت سابق أي تورط للجيش الفرنسي في الأحداث الأخيرة في بوركينا فاسو، وقالت إنه لا يحمي أي سلطات هناك.

وقالت السفارة إنها أصدرت بيانها ردًا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الضابط برتبة كابتن في جيش بوركينا فاسو إبراهيم تراوري قال في بيان بثه التلفزيون الوطني، مساء الجمعة، إنه أطاح بالقائد العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة، في ثاني انقلاب في الدولة الواقعة غرب أفريقيا في غضون 8 أشهر.

وأضاف أن مجموعة من الضباط الذين ساعدوا داميبا في الاستيلاء على السلطة في شهر يناير/ كانون الثاني قرروا عزل زعيمهم؛ بسبب عجزه عن التصدي لتمرد متزايد للمسلحين المتشددين.