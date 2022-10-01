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وكالة: تبادل سجناء بين إيران وأمريكا بوساطة إحدى دول المنطقة
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 21:14 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 21:50 GMT

وكالة: تبادل سجناء بين إيران وأمريكا بوساطة إحدى دول المنطقة

أفادت وكالة نور نيوز الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، بأن دولة في المنطقة توسطت بين إيران والولايات المتحدة من أجل "الإفراج المتزامن عن سجناء". جاء التقرير بعد

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المصدر: رويترز

أفادت وكالة نور نيوز الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، بأن دولة في المنطقة توسطت بين إيران والولايات المتحدة من أجل ”الإفراج المتزامن عن سجناء“.

جاء التقرير بعد فترة وجيزة من سماح طهران لرجل أعمال أمريكي من أصل إيراني بالخروج من السجن بموجب إذن لمدة أسبوع.

وقالت وكالة الأنباء شبه الرسمية: ”جرت في الأسابيع الأخيرة محادثات مكثفة بوساطة دولة في المنطقة من أجل الإفراج عن سجناء إيرانيين وأمريكيين“.

كما ذكرت أن ”مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية سيُفرج عنها قريبا“.

وقالت إيران في أغسطس/ آب إنها مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر إن ”سيامك نمازي قضى حتى الآن 2500 يوم محتجزا ظلما“ في إيران، وإن واشنطن عازمة على تأمين حرية جميع الأمريكيين المحتجزين هناك.

وتسعى طهران للإفراج عن أكثر من عشرة من مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة من أصحاب الجنسية المزدوجة للبلدين، وإيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة ليس لديهم وضع قانوني هناك.

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