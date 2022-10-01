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وزيرة الدفاع الألمانية تقوم بزيارة مفاجئة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 20:03 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 20:50 GMT

وزيرة الدفاع الألمانية تقوم بزيارة مفاجئة لأوكرانيا

قامت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، يوم السبت، هي الأولى لها منذ بدء الغزو الروسي، فيما تطالب كييف برلين بتسليمها دبابات

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المصدر: أ ف ب

قامت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، يوم السبت، هي الأولى لها منذ بدء الغزو الروسي، فيما تطالب كييف برلين بتسليمها دبابات قتالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في بيان أن لامبرشت زارت مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا بدون توضيح مدة الزيارة، والتقت هناك خصوصا نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

ويطالب القادة الأوكرانيون منذ أسابيع الحكومة الألمانية بأن تسمح بتسليم دبابات قتالية متطورة من شأنها إحداث فرق في مواجهة القوات الروسية.

ولم يقدم أي بلد عضو في حلف شمال الأطلسي حتى الآن دبابات مقاتلة غربية إلى كييف. ويؤكد المستشار الألماني اولاف شولتس أنه لن يتخذ قرارا في هذا الصدد إلا بالتشاور مع حلفائه الغربيين.

وتأتي زيارة وزيرة الدفاع غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا. وأجمع حلفاء أوكرانيا على إدانة هذه الخطوة.

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