بعمر 98 عاما.. جيمي كارتر يحافظ على لقب أطول رؤساء أمريكا عمرا

حافظ الرئيس الأمريكي السابق، جيمي كارتر، على رقمه القياسي باعتباره أطول رؤساء الولايات المتحدة عمرًا، بعد أن أكمل عمره الثامن والتسعين اليوم السبت.

ويحمل جيمي كارتر اللقب منذ مارس/آذار 2019، بعد أشهر فقط من وفاة حامل اللقب السابق، الرئيس السابق جورج بوش الأب، الذي توفي عن عمر ناهز 94 عامًا.

وكان كارتر قد قاد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات فقط، إلا أنه تمكن في العقود الأربعة التي تلت فترة توليه للبيت الأبيض من الاستفادة من مكانته في التاريخ لمساعدة الآخرين على الصعيدين المحلي والخارجي، حيث أسس مركز كارتر الذي يقدم مجموعة واسعة من الجهود الإنسانية منذ 40 عامًا حتى الآن.

وقال بيج ألكسندر، الرئيس التنفيذي لمركز كارتر في بيان: ”بصفته الرئيس الأطول عمرًا في تاريخ الولايات المتحدة، يتمتع الرئيس جيمي كارتر بحياة رائعة وخدمات جليلة تستحق الاحتفال في جميع أنحاء العالم“.

وكان كارتر قد شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة من 1977 إلى 1981، وبعد أن ترك منصبه ركز على المشاريع السياسية والاجتماعية وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002؛ بسبب عمله الإنساني وجهوده الخيرية.

وأنشأ كارتر ”مركز كارتر“ لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيعها في عام 1982، ويمتلك كارتر عدة ألقاب، حيث يعتبر الرئيس الأطول عمرًا في فترة ما بعد الرئاسة، كما أن زواجه الذي دام 75 عامًا جعله يحصل على لقب أطول رئيس متزوج، وهو أيضًا خامس أقدم شخص حي خدم كزعيم.

وبالرغم من أن كارتر أطول رئيس للولايات المتحدة عمرًا، فإن الرئيس جون كينيدي كان أقصر رئيس دخل البيت الأبيض من حيث العمر، إذ توفي نتيجة إصابته برصاصة قاتلة في عام 1963 عن عمر ناهز 46 عامًا.