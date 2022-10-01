إسرائيل تكشف عن نظام جديد لمنع استهداف آلياتها بمضادات الدبابات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن استخدام الجيش الإسرائيلي لأول مرة نظاماً يحول دون استهداف الدبابات والمركبات على الحدود مع قطاع غزة، بواسطة الصواريخ الموجهة والمضادة للمركبات.

وذكر موقع ”واللا“ العبري أنه خلال ”عملية الفجر الأخيرة ضد قطاع غزة استخدم الجيش الإسرائيلي نظاماً يحد من استهداف الآليات العسكرية التي يستقلها جنود الجيش على حدود القطاع“.

ونقل عن مسؤول عسكري كبير، كان يشغل قائد كتيبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حدود غزة، أن النظام الجديد جرى تطويره بعد حوادث استهداف متكررة لآليات وحافلات يستخدمها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، حيث سبق واستهدفتها الفصائل العسكرية المسلحة في غزة خلال جولات التصعيد المتكررة مع إسرائيل.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن النظام يعمل على تحذير القوات من تعرضهم لتهديد الصواريخ المضادة للدبابات أو القنص، لافتاً إلى أنه تم استخدام النظام بشكل رسمي في بداية العام الجاري.

وقال المسؤول الإسرائيلي: إن ”النظام يعرف مسبقاً تحديد خطوط إمكانية التعرض للصواريخ المضادة للدبابات عبر خريطة رقمية، وأخذنا في الاعتبار كل طريق، وكل حقل، ووادي وتلة“.

وأضاف: ”لقد حددنا المساحات وصولاً إلى مستوى الأمتار، حيث إمكانية التعرض للخطر، وقمنا بإنشاء نظام يعرف كيفية تنبيه الجيش والجنود على الحافة في غضون ثوانٍ قليلة في حال إطلاق صاروخ مضاد للدبابات“.

وتابع: ”أجرينا جميع أنواع التدريبات قبل عملية الفجر لتدريب القوات على نظام وطريقة العمل“، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في منع حركة الجهاد الإسلامي من استهداف آليات إسرائيلية على حدود قطاع غزة خلال المواجهة الأخيرة، في أغسطس/آب الماضي.