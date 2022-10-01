انقلاب بوركينا فاسو.. اتهام الرئيس المعزول بالتخطيط لهجوم مضاد

قال القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، اليوم السبت، إن الرئيس المعزول بول هنري داميبا لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي، ويخطط لشن هجوم مضاد بعد الانقلاب الذي وقع أمس.

جاء ذلك في بيان قرأه ضابط في الجيش محاطًا بجنود في بث على التلفزيون الرسمي.

ونفت السفارة الفرنسية في وقت سابق أي تورط للجيش الفرنسي في الأحداث الأخيرة في بوركينا فاسو، وقالت إنه لا يحمي أي سلطات هناك.

وقالت السفارة إنها أصدرت بيانها ردًا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الضابط برتبة كابتن في جيش بوركينا فاسو إبراهيم تراوري قال في بيان بثه التلفزيون الوطني، مساء الجمعة، إنه أطاح بالقائد العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة، في ثاني انقلاب في الدولة الواقعة غرب أفريقيا في غضون ثمانية أشهر.

وأضاف أن مجموعة من الضباط الذين ساعدوا داميبا في الاستيلاء على السلطة في يناير/ كانون الثاني قرروا عزل زعيمهم؛ بسبب عجزه عن التصدي لتمرد متزايد للمسلحين المتشددين.

وكان داميبا قد أطاح بالرئيس السابق روش كابوري، في يناير/ كانون الثاني، لدواع من بينها هذا السبب.

وقال تراوري إنه تم تعليق الدستور وإلغاء الميثاق الانتقالي وإغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى، وتعليق جميع الأنشطة السياسية وأنشطة المجتمع المدني.