مسؤول أوكراني: العثور على 20 جثة بعد هجوم استهدف قافلة مدنية شمال شرق البلاد

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

عثر على جثث 20 شخصا بعد هجوم استهدف قافلة سيارات تقل مدنيين قرب بلدة كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد أوليغ سينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف، السبت.

وقال سينيغوبوف على ”تلغرام“، إنه ”بحسب المعلومات الأولية، قتل 20 شخصا في السيارات، هاجم المحتلون مدنيين كانوا يحاولون الفرار من القصف، هذه قسوة لا يوجد أي مبرر لها“.

واتهمت أوكرانيا، روسيا، الجمعة، باستهداف قافلة إنسانية في منطقة زابوريجيا التي يحتلها الروس جزئيا، ما أوقع 23 قتيلا من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدة إنسانية.

وقال أولكسندر ستاروخ، حاكم زابوريجيا ، على ”تلغرام“ إن ”العدو شن هجوما صاروخيا على قافلة مدنيين إنسانية، كان الناس يصطفون للتوجه إلى المنطقة المحتلة مؤقتا للذهاب لرؤية أقربائهم وتلقي المساعدة، هناك 23 قتيلا و28 جريحا“.

وتبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بهذا القصف على موقع قريب من مدينة زابوريجيا على بعد أربعين كيلومترا شمال خط التماس الروسي الأوكراني.

وبحسب معهد دراسات الحرب، فإن 72% من مساحة زابوريجيا واقعة تحت احتلال موسكو وإدارتها العسكرية.