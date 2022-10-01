تركيا: ضم روسيا لأراض أوكرانية انتهاك خطير للقانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن أنقرة ترفض ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا، مضيفة أن القرار يعد ”انتهاكا خطيرا“ للقانون الدولي.

وحافظت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على توازن دبلوماسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط الماضي، حيث انتقدت الغزو، لكنها عارضت العقوبات الغربية ضد روسيا، واحتفظت بعلاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف، جيرانها في البحر الأسود.

وقالت وزارة الخارجية اليوم السبت، إنها لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، وترفض أيضا قرار روسيا بضم المناطق الأربع، دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأضافت: ”هذا القرار الذي يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة لا يمكن قبوله“.