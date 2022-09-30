قبل ساعات من خطاب بوتين.. تعرض القنصلية الروسية في نيويورك للاعتداء

تعرضت القنصلية الروسية فى نيويورك للتخريب بالطلاء فى وقت مبكر من صباح الجمعة، وفقا لما ذكرته الشرطة.

رد الضباط على مكالمة 911 بشأن التخريب المتعمد لواجهة المبنى ، الواقع في شارع 91 الشرقي ، قبالة الجادة الخامسة ، في حوالي الساعة 1:30 من صباح يوم الجمعة ، حسبما ذكرت الشرطة.

لم تكن هناك كلمات مرئية ، فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى ، وتغطي النوافذ ومجموعة من الأبواب المزدوجة، بحسب ما أوردته صحيفة ”نيويورك تايمز“.

وفسر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد قليل من المارة التخريب بأنه احتجاج على حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا.

وظهر التخريب قبل ساعات من إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا في موسكو حول ضم أربع مناطق في أوكرانيا.

وأعرب بعض الأشخاص الذين توقفوا أمام القنصلية صباح الجمعة عن دعمهم لأوكرانيا.

شاهدت مارينا كوفالينكو ، 57 عامًا ، وهي مدربة شخصية تعيش في مكان قريب ، صورًا للطلاء على وسائل التواصل الاجتماعي وسارعت لإلقاء نظرة عليها. بالنسبة لها ، كان هذا عملًا فنيًا ، وأثنت على المخربين وعرضت إنقاذهم إذا تم القبض عليهم.

وقالت الشرطة إنه لم تكن هناك اعتقالات ، واعتبرت الواقعة حادث تحيز محتملا.

وأحالت القنصلية الروسية الأسئلة المتعلقة بالحادثة إلى وزارة الخارجية الأمريكية التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق. وكانت لافتة على باب القنصلية تشير إلى إلغاء جميع المواعيد لهذا اليوم.