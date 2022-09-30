بوتين للروس من الساحة الحمراء: "النصر لنا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستحقق ”النصر“ في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال حفل موسيقي في الساحة الحمراء وسط موسكو بعد ضم 4 مناطق أوكرانية.

وقال الرئيس الروسي على وقع تصفيق آلاف من أنصاره: ”النصر سيكون لنا“.

وأضاف مخاطبًا سكان المناطق التي تم ضمها: ”أهلًا بكم في الوطن“، معتبرًا أن هؤلاء ”عادوا إلى وطنهم التاريخي“.

وأكد من على منصة أقيمت خصيصًا للمناسبة عند جدار الكرملين أن ”روسيا لا تفتح أبوابها فحسب لهؤلاء، بل تفتح قلبها“.

ورُفعت العديد من الأعلام الروسية، ووضع بعض المشاركين على جبهاتهم عصبًا باللونين الأسود والبرتقالي ترمزان إلى انتصار الجيش الأحمر على ألمانيا النازية.

كذلك، نُصبت العديد من الشاشات العملاقة ومكبرات الصوت للسماح للحاضرين بمتابعة خطاب الرئيس الروسي، وعروض قدّمها كثير من نجوم الموسيقى الروسية.

وقال بوتين: ”لقد صرنا أقوى لأننا معًا“.

وأشار إلى ”يوم خاص، تاريخي، (يوم) حقيقة وعدالة“ في وقت ”يدافع (الجنود الروس) ببطولة عن خيار الناس“ في أوكرانيا.

وأضاف: ”سنبذل كل ما هو ممكن لدعم إخواننا وأخواتنا في زابوريجيا، وخيرسون، ولوغانسك، ودونيتسك، لتحسين أمنهم، وإحياء الاقتصاد والبناء“، وذلك بعد ساعات من توقيعه رسميًا ضم المناطق المذكورة خلال حفل في الكرملين.

وأثارت هذه الخطوة تنديدًا شديدًا من جانب كييف وحلفائها الغربيين، فيما وصفها حلف شمال الأطلسي بأنها ”غير شرعية“، وأكدت دول مجموعة السبع أنها ”لن تعترف أبدًا بالضم المزعوم“.