بايدن يعلق على إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إعلان روسيا ”القائم على الاحتيال“ بضم أربع مناطق أوكرانية، مشيرا إلى أن موسكو تخالف القانون الدولي.

وقال في بيان إن ”الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة، روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت“.

وأضاف: ”ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع“.

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات ”شديدة“ ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع في البلاد، ردا على إعلان الكرملين ضم أربع مناطق من أوكرانيا المجاورة.

وقال البيت الأبيض في بيان: ”ستحمّل الولايات المتحدة روسيا ثمنا خاطفًا وقاسيًا“.

كما أعلن بأن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية ”ثمن“ ذلك.