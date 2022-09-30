زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب رسميا "انضماما عاجلا" إلى حلف الناتو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل الى حلف شمال الاطلسي، وذلك بعد بضع دقائق من إعلان روسيا رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية احتلتها.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي: ”نتخذ قرارا حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل إلى حلف شمال الأطلسي“.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، وذلك بعيد طلب الأخير من كييف وقف القتال.

وقال زيلينسكي في فيديو بث على الإنترنت إن ”اوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية، سنتفاوض مع الرئيس الجديد“.

وفي وقت سابق، أعلن بوتين خلال مراسم في الكرملين ضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها قواته جزئيا، في خطوة تصعد حربه المستمرة منذُ 7 شهور ويدخلها مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.

وقال في خطاب أمام مئات الحضور في قاعة سانت جورج في الكرملين: ”هذه هي إرادة الملايين من الناس“.

وجاء الاحتفال بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، والتي قال وكلاء لموسكو في المناطق المحتلة إن أغلبية تصل إلى 99% صوتت فيها لصالح الانضمام إلى روسيا.

ووصفت أوكرانيا وحكومات الغرب عمليات التصويت بأنها زائفة وغير شرعية وتمت تحت تهديد السلاح.