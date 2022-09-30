المعارضة الإسرائيلية تسعى لمنع التوصل إلى اتفاق حدود بحرية مع لبنان

كشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن المعارضة الإسرائيلية تهدد احتمال التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان، وذلك على الرغم من التصريحات المتفائلة في إسرائيل ولبنان حول احتمال التوصل إلى اتفاق قريباً.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، إن ”ذلك يأتي إثر محاولات المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو منع توقيع إسرائيل على اتفاق مع لبنان“، لافتة إلى أنه في الحكومة بقيادة يائير لابيد يخشون من تلك المساعي.

وأوضحت أن ”جهات في المعارضة الإسرائيلية تعتزم تنظيم احتجاجات أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب ضد توقيع الاتفاق“، مرجحة ”أن يتم تقديم التماسات للمحكمة العليا في محاولة ضعيفة للمطالبة لطرح الاتفاق للاستفتاء الشعبي“.

وحسب ”هآرتس“، فإن ”محاولات المعارضة الإسرائيلية ليست العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق مع لبنان، خاصة أن الجانبين لم يتوصلا حتى اللحظة إلى تفاهمات كاملة حول ترسيم الحدود البحرية في المفاوضات التي تتوسط بها الولايات المتحدة“.

ولفتت الصحيفة، إلى أن شركة ”إنرجيان“ البريطانية، التي تملك الامتياز للتنقيب عن الغاز من حقل ”كاريش“ الذي تسيطر عليه إسرائيل، تنوي البدء باستخراج الغاز في منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ووفق الصحيفة، فإن ”الشركة بدأت تستعد لضخ غاز معاكس، من الساحل إلى منصة كاريش، قبل أن تبدأ بضخه إلى الساحل“، واصفةً الأجواء العامة بـ“التفاؤل الحذر“.

وأشارت إلى أن ”تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله باتت أقل من السابق، وهناك من يرى أن ذلك بمثابة مؤشرات مشجعة للتوصل إلى اتفاق على النزاع البحري بين البلدين“.

وأكدت أن ”المقترح الأمريكي لإنهاء النزاع البحري يستند إلى الخط البحري 23 في المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، الذي يقع على الخط إلى الشمال من الحدود التي طالبت بها لبنان، في حين يبقى حقل كاريش تحت السيطرة الإسرائيلية“.

وبينت الصحيفة، أنه ”وفقًا للمقترح الأمريكي سيتم تسليم حقل الغاز (قانا) إلى لبنان، ومن المرجح أن تحصل إسرائيل على تعويض مقابل استخدام لبنان جزءا من هذا الحقل على أساس أنه يقع في المنطقة الإسرائيلية“.

و“طرح الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين مقترحاً آخر وافقت عليه إسرائيل يقضي بأن لا يُحسم الاتفاق على ترسيم الحدود عند خط الشاطئ، وأن تبقى هذه القضية مفتوحة، وأن يبدأ ترسيم الحدود في مسافة تبعد عدة عشرات الأمتار إلى الغرب من الشاطئ“، وفق ”هآرتس“.

وتابعت الصحيفة: ”إسرائيل تقدم هنا تنازلًا تكتيكيًا محسوبًا، وتتوقع أن تحقق مكسباً إستراتيجياً؛ لأن ترسيم الحدود سيسمح للبنان بأن تبدأ باستغلال موارد الغاز في منطقتها البحرية“.

ومن المرجح أن يقدم الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين مقترحًا خطيًا نهائياً إلى إسرائيل ولبنان خلال الأيام المقبل، وذلك عقب بحثه الأفكار المطروحة شفهياً مع مسؤولي البلدين قبل عدة أسابيع.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الخميس المقبل، وذلك من أجل بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بحري مع لبنان.