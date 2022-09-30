يوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها روسيا جزئيا وسط تنديد أوروبي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة خلال مراسم بالكرملين ضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها قواته جزئيا، مما يصعد حربه المستمرة منذ 7 شهور ويدخلها مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.

وقال في خطاب أمام مئات الحضور في قاعة سانت جورج بالكرملين: ”هذه هي إرادة الملايين من الناس“.

وجاء الاحتفال بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، والتي قال وكلاء لموسكو في المناطق المحتلة إن أغلبية تصل إلى 99 بالمئة صوتت فيها لصالح الانضمام إلى روسيا.

ووصفت أوكرانيا وحكومات الغرب عمليات التصويت بأنها زائفة وغير شرعية وتمت تحت تهديد السلاح.

وفي خطاب قاطعه الحضور بالتصفيق عدة مرات، أعلن بوتين أن روسيا أصبح لديها ”أربع مناطق جديدة“. وحث أوكرانيا على وقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتعهدت كييف باستعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا وقالت إن قرار روسيا ضم الأراضي قد دمر أي احتمال للحوار.

وفي كلمته أشاد بوتين بذكرى الأبطال الروس من القرن الثامن عشر حتى الحرب العالمية الثانية وكرر اتهاماته المعتادة للغرب، متهما إياه بالممارسات الاستعمارية، مشيراً لاستخدام الولايات المتحدة للسلاح النووي ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية.

ويعني الضم المتعجل لأراض أوكرانية أن جبهات القتال ستمتد الآن عبر أراض أعلنت روسيا أنها تابعة لها وقال بوتين إنه مستعد للدفاع عنها بالأسلحة النووية إذا اقتضى الأمر.

ووصف بعض الساسة في الغرب تهديد بوتين بأنه خدعة لكن الرئيس الروسي ينفي ذلك. وتقول الولايات المتحدة إنها حذرت روسيا من تداعيات كارثية إذا استخدمت السلاح النووي.

تنديد أوروبي

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي ”بقوة“ بضم روسيا لمناطق أوكرانية محتلة، مضيفا أنه لن يعترف البتة باستفتاءات ”غير قانونية“ جرت هناك وأنه سيشدد العقوبات على موسكو بهدف زيادة الضغط عليها.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن تقويض روسيا المتعمد للنظام الدولي يهدد الأمن العالمي.

وأضاف: ”لن نعترف مطلقا باستفتاءات غير مشروعة أجرتها روسيا كذريعة لمزيد من الانتهاك لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها ولا بنتائجها المزيفة غير القانونية“.

وتابع: ”سنعزز إجراءاتنا العقابية لمواجهة تحركات روسيا غير القانونية. هذه الإجراءات ستكثف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها العدوانية“.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن قيام روسيا بضم 4 مناطق أوكرانية هو أمر غير قانوني وإن الأراضي المحتلة ستبقى جزءا من أوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين على تويتر إن ”الضم غير القانوني الذي أعلنه بوتين لن يغير شيئا“.

وأضافت: ”جميع الأراضي التي احتلها الغزاة الروس بشكل غير قانوني هي أراض أوكرانية وستظل دوما جزءا من هذه الدولة ذات السيادة“.

من جهتها، قالت جورجيا ميلوني، المتوقع على نطاق واسع أن تصبح رئيسة لوزراء إيطاليا الشهر المقبل، إن التحرك الروسي بضم أربع مناطق أوكرانية ”لا قيمة قانونية أو سياسية له“.

وأضافت في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ”يظهر مرة أخرى رؤيته الإمبريالية الجديدة… التي تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها“، وحثت الغرب على الوحدة في مواجهة تصرفات موسكو.