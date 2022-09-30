إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي بعاصمة بوركينا فاسو مع توقف بث التلفزيون الحكومي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

شهد محيط القصر الرئاسي بعاصمة بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إطلاق نار كثيف، مع توقف بث التلفزيون الحكومي.

وتدخلت قوات الجيش وأغلقت الطرق المتجهة نحو القصر الرئاسي في العاصمة ”واغادوغو“. وقال مقربون من رئيس بوركينا فاسو، إن الرئيس بخير والوضع الأمني تحت السيطرة.