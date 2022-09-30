تاريخ النشر:
30 سبتمبر 2022 8:56 GMT
تاريخ التحديث: 30 سبتمبر 2022 9:10 GMT
إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي بعاصمة بوركينا فاسو مع توقف بث التلفزيون الحكومي
شهد محيط القصر الرئاسي بعاصمة بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إطلاق نار كثيف، مع توقف بث التلفزيون الحكومي. وتدخلت قوات الجيش وأغلقت الطرق المتجهة نحو القصر الرئاسي
شهد محيط القصر الرئاسي بعاصمة بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إطلاق نار كثيف، مع توقف بث التلفزيون الحكومي.
وتدخلت قوات الجيش وأغلقت الطرق المتجهة نحو القصر الرئاسي في العاصمة ”واغادوغو“. وقال مقربون من رئيس بوركينا فاسو، إن الرئيس بخير والوضع الأمني تحت السيطرة.