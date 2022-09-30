روسيا: لدينا أدلة على تورط الغرب بـ"تخريب" أنابيب "نورد ستريم"

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، إن ”موسكو لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت بأنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة“.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية، عن ناريشكين، اتهامه للغرب أيضا بالقيام ”بكل ما في وسعه“ للتستر على مرتكبي ما وصفته موسكو بأنه ”هجوم إرهابي“ على خط الأنابيب.

وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن التسريبات في خط أنابيب ”نورد ستريم“ حدثت في منطقة تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأمريكية.

وكانت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء نقلت، يوم الأربعاء، عن مكتب المدعي العام الروسي قوله، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يحقق في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب الغاز ”نورد ستريم“ تحت بحر البلطيق باعتبارها عملا ناتجا عن ”إرهاب دولي“.

وذكرت روسيا، التي أوقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات على خلفية ما تسميه موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن التسريبات قوّضت أمن الطاقة في القارة الأوروبية.

ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية التي تمتد تحت سطح البحر إلى أوروبا، وتوعد برد ”قوي“ على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة ”سفنسكا دجبلادت“، إن حرس السواحل اكتشف تسربا رابعا للغاز من خط أنابيب ”نورد ستريم“ في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضافت المتحدثة باسم خفر السواحل يني لارسون للصحيفة، أمس الخميس: ”اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد“، والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.