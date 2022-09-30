أوستن: من المبكر جدًا التكهن بهوية المسؤولين عن تفجير "نورد ستريم"

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن الوقت ما زال مبكرًا للتكهن بهوية المسؤولين عن التفجيرات التي تعرض لها خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم“.

وأضاف في مؤتمر صحفي في هاواي، أنه ”فيما يتعلق بالهجوم – أو الضرر الذي لحق بخط الأنابيب، أعتقد أن هناك الكثير من التكهنات في هذه المرحلة، ولكن بصراحة تامة لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل“.

وأكد أوستن أنه بحث الأمر مع نظيره الدنماركي، يوم الأربعاء، ”وأوضح لي أن الأمر سوف يستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب لتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث على أفضل نحو ممكن“.

وتابع الوزير الأمريكي: ”إلى أن نحصل على المزيد من المعلومات أو نتمكن من إجراء مزيد من التحليل، لن نستطيع التكهن بهوية المسؤولين (عن الضرر الذي لحق بخط الأنابيب)“.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس جو بايدن ”ملزَم“ بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء ثلاث حالات تسرب للغاز في خطي ”نورد ستريم“ اللذين يربطان روسيا بأوروبا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على منصات التواصل الاجتماعي: ”في 7 شباط/فبراير 2022 قال جو بايدن إن نورد ستريم سينتهي أمره إذا غزت روسيا أوكرانيا.. بايدن ملزَم بالإجابة عما إذا كانت الولايات المتحدة نفذت تهديدها“.