إسرائيل: مستعدون لمشاركة تقنياتنا النووية مع دول "اتفاقات إبراهام"

أعلنت إسرائيل استعدادها لتزويد الدول العربية التي وقعت معها اتفاقيات إبراهام، بقدراتها وتقنياتها النووية.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية موشي إدري، في تصريحات نقلتها قناة ”i24news“ الإسرائيلية، الخميس: ”تتوفر لدينا أحدث التقنيات ومستويات كبيرة من المعرفة النووية، والقدرات، ونحن على استعداد لمشاركتها مع الآخرين“.

وأكد أن ”مثل هذه الخطوة ستتم تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يحمل إشارة إلى الطابع السلمي للاستخدامات التي تشجع عليها“.

وشدد على أن ”الاتفاقيات التي وقعت مع الإمارات والبحرين والمغرب، ستشكل طريقا للحوار المباشر والهادف داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

وأضاف: ”نأمل أن تمثل الروح الجديدة في منطقتنا، كما هو موضح في الاتفاقيات، طريقا إلى الأمام لحوار مباشر هادف داخل منطقتنا، بما في ذلك في المنتديات النووية“.

وكان موشيه إدري، شدد الأربعاء على أن إيران ”لا تلتزم بتعهداتها بشأن الملف النووي الإيراني“، لافتا إلى ”عدم تعاونها المتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملفات المفتوحة“.

وتابع: ”هناك دولة واحدة تعتبر عاملاً رئيسياً لعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواضح الآن أن إيران نفذت برنامجا نوويا عسكريا، واكتسبت التكنولوجيا والمعرفة، بهدف إنتاج عناصر لسلاح نووي“.

وأشار إلى أن ”هذه الأنشطة الإيرانية تمت في العديد من المواقع غير المعلنة، باستخدام مواد نووية مختلفة“، وفق ما ذكرته تقارير عبرية.