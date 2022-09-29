بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس، مرسوما يمهد الطريق أمام ضم منطقتي ”خيرسون“ و“زابوريجيا“ الأوكرانيين، رسميا إلى روسيا.

وجاء في المرسوم الذي أعلنه الكرملين أن بوتين اعترف بخيرسون وزابوريجيا منطقتين مستقلتين.

وهذه خطوة وسيطة لازمة قبل أن يتمكن بوتين من المضي قدما في خططه للإعلان يوم الجمعة أن المنطقتين جزء من روسيا.

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بأن بوتين سيبدأ عملية ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا، يوم الجمعة، منها خيرسون وزابوريجيا، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل ”تصعيدا خطيرا“ وتهدد آفاق السلام، بينما توعدت كييف بـ“رد قاس“.

والمنطقتان الأخرتان هما دونيتسك ولوغانسك. وتمثل المساحة التي تعتزم موسكو ضمها إليها، حوالي 15% من أراضي أوكرانيا.

ويأتي ذلك في أعقاب ما تصفه كييف والدول الغربية بأنها ”استفتاءات زائفة تم إجراؤها تحت تهديد السلاح في المناطق التي تحتلها روسيا“.

وتُنظم روسيا، الجمعة، مراسم مخطط لها في الكرملين وحفل موسيقي في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الضم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحفيين، إن ”أي قرار بالمضي قدما في ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستوجب التنديد“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن ”الاستفتاءات الروسية ما هي إلا عملية زائفة ومحاولة فاشلة للتغطية على محاولة الاستيلاء على الأراضي في أوكرانيا“.

وتؤكد روسيا أن الاستفتاءات كانت ”حقيقية وأظهرت الدعم الشعبي للانضمام إليها“.

وتوعد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، الذي سيعقد اجتماعا طارئا مع وزيري الأمن والدفاع، الجمعة، برد قاس على هذه الخطوة التي قال إنها تقضي على فرص إحياء محادثات السلام.

وأضاف أن الاستفتاءات ”لا قيمة لها ولا تغير الواقع. وسيتم استعادة كامل الأراضي الأوكرانية“.

وقال الجنرال فاليري زالوجني، رئيس أركان الجيش الأوكراني، إنه بحث مع أكبر قائد للجيش الأمريكي في أوروبا الحرب مع روسيا وتلقى تأكيدات بتقديم واشنطن لمزيد من الدعم.