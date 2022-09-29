بايدن: أمريكا "لن تعترف أبدا" باستفتاءات الضم في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تعترف ”أبدا، أبدا، أبدا“ بنتائج الاستفتاءات التي ”دبرتها روسيا“ في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ: ”أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد.. الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة“.

وأضاف أن ”الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة، مهزلة مطلقة. النتائج تولت موسكو فبركتها“، مشيدا بـ“تضحية“ الأوكرانيين ”من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم“.

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر بايدن أن ”عدوان روسيا في أوكرانيا بهدف مواصلة الطموحات الإمبراطورية لبوتين هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولوحدة أراضي أوكرانيا“.

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عشية استعداد الرئيس الروسي لإعلان ضم أربع مناطق في أوكرانيا رسميا غدا الجمعة، الأمر الذي أثار تنديدا واسعا لدى كييف وحلفائها الغربيين.

وفي وقت سابق الخميس، ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدوره بالاستفتاءات المذكورة، وقال: ”تمثّل استفتاءات الكرملين الصورية محاولة عقيمة للتغطية على ما يرقى إلى محاولة إضافية للاستيلاء على أراضٍ في أوكرانيا“.