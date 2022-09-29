واشنطن تدعو للتحقيق في وفاة طفل فلسطيني خلال مداهمة إسرائيلية

قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق ”شامل وفوري“ في مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر سبعة أعوام اليوم الخميس، إذ أدت الغارات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى اشتباكات.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن عم الطفل، إن ريان سليمان أصيب بنوبة قلبية عندما جاء جنود إسرائيليون لاعتقال إخوته في منزلهم بالضفة الغربية.

وقال باتيل في إفادة صحفية عندما سئل عن وفاة الطفل: ”الولايات المتحدة شعرت بحزن شديد عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء“.

وأضاف: ”نؤيد اجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل“ إلى جانب تحقيق عسكري إسرائيلي.

كما كرر باتيل نداء من أجل الهدوء في الضفة الغربية أطلقته واشنطن أمس الأربعاء، قبل المداهمة التي قيل إنها أدت إلى وفاة الطفل.