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بوتين يطالب بـ"تصحيح أخطاء" صاحبت التعبئة العسكرية
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 18:02 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 18:35 GMT

بوتين يطالب بـ"تصحيح أخطاء" صاحبت التعبئة العسكرية

أفادت وكالة الإعلام الروسية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين قال خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، يوم الخميس، إنه ينبغي تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبت خلال

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المصدر: رويترز

أفادت وكالة الإعلام الروسية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين قال خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، يوم الخميس، إنه ينبغي تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبت خلال التعبئة العسكرية الجزئية التي تهدف لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أيضا إنه يجب استدعاء من لديه خبرة عسكرية وسبق له التدرب على المهام المطلوبة أولا.

وكان مسؤولون ومواطنون قد عبروا عن استياء واسع النطاق إزاء الطريقة التي تجري فيها عملية التعبئة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، بما شمل شكاوى متعلقة بإرسال ضباط التجنيد أوراق استدعاء إلى رجال غير مؤهلين لأداء الخدمة العسكرية.

وفر آلاف الرجال من روسيا بالفعل لتجنب التجنيد.

 

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