بوتين يقول إن نظاما عالميا أكثر عدالة يتشكل بصعوبة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن نظاما عالميا أكثر عدالة يتشكل بصعوبة، مشيرا إلى أن انهيار الاتحاد السوفياتي يقف وراء النزاعات التي تشهدها دول كانت ضمن جمهورياته.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع قادة أجهزة استخبارات دول سوفياتية سابقة: ”نرى أن نظاما عالميا أكثر عدالة هو في طور التشكل عبر عملية صعبة.. هيمنة أحادية القطب تنهار من دون هوادة، إنها حقيقة موضوعية يرفض الغرب القبول بها بشكل قاطع، ونرى كل ما ينتج من ذلك“.

وأضاف: ”نعلم أن الغرب يبلور سيناريوهات لتأجيج نزاعات جديدة ضمن فضاء رابطة الدول المستقلة، ولكن يكفينا ما لدينا من نزاعات.. يكفي النظر إلى ما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا وما يحصل عند حدود دول أخرى ضمن رابطة الدول المستقلة.. كل ذلك بالطبع هو نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي“.

وتابع: ”عبر التمسك بالماضي وعبر محاولة ممارسة سياسة إملاء في كل الميادين – من العلاقات الدولية إلى الاقتصاد، مرورا بالثقافة والرياضة – يثير الغرب مشاكل جديدة وأزمات جديدة“.