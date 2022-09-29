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الكرملين: تسرب الغاز في نورد ستريم يبدو "عملا إرهابيا"
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 10:41 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 10:50 GMT

الكرملين: تسرب الغاز في نورد ستريم يبدو "عملا إرهابيا"

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملينK اليوم الخميسK إن الحوادث في خطي أنابيب للغاز يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا تبدو "عملا إرهابيا" وتتطلب

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المصدر: رويترز

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملينK اليوم الخميسK إن الحوادث في خطي أنابيب للغاز يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا تبدو ”عملا إرهابيا“ وتتطلب التحقيق بالتعاون مع عدد من الدول.

ويحقق الاتحاد الأوروبي في تسريبات كبيرة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، التابعين لشركة yازبروم الروسية وقال إنه يشتبه في حدوث عمل تخريبي.

وذكرت محطة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن مسؤولين أمنيين أوروبيين رصدوا سفنا وغواصات تابعة للبحرية الروسية ليس ببعيد عن مواقع التسريب في نورد ستريم.

وردا على طلب للتعليق على تقرير سي.إن.إن، قال بيسكوف إنه كان هناك وجود أكبر بكثير لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

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