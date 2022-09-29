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ستولتنبرغ يتعهد برد حازم على أي هجمات على البنية التحتية للحلفاء
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 10:29 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 11:00 GMT

ستولتنبرغ يتعهد برد حازم على أي هجمات على البنية التحتية للحلفاء

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، إن أي هجوم متعمد يستهدف البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم، في أعقاب ما وصفها بأعمال "تخريب"

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المصدر: رويترز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، إن أي هجوم متعمد يستهدف البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم، في أعقاب ما وصفها بأعمال ”تخريب“ استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم.

وذكر الحلف في بيان: ”تشير كافة المعلومات المتاحة حاليا إلى أن هذا (التسريب في خطوط غاز) حدث نتيجة أعمال تخريب متعمدة ومتهورة وغير مسؤولة“.

وأضاف: ”نحن، كحلفاء، ملتزمون بالاستعداد والردع والدفاع في مواجهة الأساليب القسرية في استخدام الطاقة… من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وأي هجوم متعمد ضد البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد موحد وحازم“.

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