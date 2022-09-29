روسيا: منطقة تسريبات "نورد ستريم" تسيطر عليها المخابرات الأمريكية

نقلت وكالة ”ريا نوفوستي“ للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس، إن التسريبات في خط أنابيب ”نورد ستريم“ للغاز حدثت في منطقة تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأمريكية.

وكانت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء نقلت، يوم الأربعاء، عن مكتب المدعي العام الروسي قوله، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يحقق في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب الغاز ”نورد ستريم“ تحت بحر البلطيق باعتبارها عملا ناتجا عن ”إرهاب دولي“.

وذكرت روسيا، التي أوقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات على خلفية ما تسميه موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن التسريبات قوّضت أمن الطاقة في القارة الأوروبية.

ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية التي تمتد تحت سطح البحر إلى أوروبا، وتوعد برد ”قوي“ على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة ”سفنسكا دجبلادت“، إن حرس السواحل اكتشف تسربا رابعا للغاز من خط أنابيب ”نورد ستريم“ في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضافت المتحدثة باسم خفر السواحل يني لارسون للصحيفة ليلة الخميس ”اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد“، والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.