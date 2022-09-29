الجيش الإسرائيلي: اعتقال سودانيين تسللا من الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتقاله سودانيين تسللا من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ”تم رصد عبور مهاجرين سودانيين يبحثان عن عمل من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية“.

وأكد أدرعي، في تغريدات له عبر منصة ”تويتر“، أن ”قوات تابعة للجيش الإسرائيلي قامت باعتقالهما بالقرب من كيبوتس يفتاح في شمال إسرائيل، حيث تم تحويلهما للتحقيق“.

وشدد على أنه ”لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني“، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع ”أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الاسرائيلية“.

رصدت استطلاعات جيش الدفاع قيام مشتبه فيهما باجتياز الحدود من داخل لبنان الى إسرائيل في منطقة بلدة يفتاح حيث هرعت قوات عسكرية للمكان واعتقلت المشتبه فيهما ويتم التحقيق معهما. لا توجد خشية من حدث ذو طابع أمني.

سنواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 29, 2022

وعادة ما تتكرر حوادث التسلل التي تقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان وسوريا، لكنها في غالب الأحيان تنتهي باعتقال المتسللين الذين يحملون الجنسية السورية أو اللبنانية.