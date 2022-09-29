قناة بداية

مأساة ولاء

نهاية مأساوية

الصيد بالصقور

نووي بوتين

الفاتيكان

إبراهيم مالك

هالة فاخر
أظهر المزيد

أخبار

الجيش الإسرائيلي: اعتقال سودانيين تسللا من الأراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 7:14 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 10:20 GMT

الجيش الإسرائيلي: اعتقال سودانيين تسللا من الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتقاله سودانيين تسللا من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، في حادثة هي الأولى من نوعها. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتقاله سودانيين تسللا من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ”تم رصد عبور مهاجرين سودانيين يبحثان عن عمل من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية“.

وأكد أدرعي، في تغريدات له عبر منصة ”تويتر“، أن ”قوات تابعة للجيش الإسرائيلي قامت باعتقالهما بالقرب من كيبوتس يفتاح في شمال إسرائيل، حيث تم تحويلهما للتحقيق“.

وشدد على أنه ”لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني“، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع ”أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الاسرائيلية“.

وعادة ما تتكرر حوادث التسلل التي تقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان وسوريا، لكنها في غالب الأحيان تنتهي باعتقال المتسللين الذين يحملون الجنسية السورية أو اللبنانية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play