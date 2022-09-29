اليابان تجري مناورات مشتركة مع أمريكا وكوريا الجنوبية الجمعة

أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليوم الخميس أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة يوم الجمعة.

وأضافت أن المناورات تشمل تدريبات مضادة للغواصات وستُجرى في بحر اليابان، الذي تسميه كوريا الجنوبية البحر الشرقي.