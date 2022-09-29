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اليابان تجري مناورات مشتركة مع أمريكا وكوريا الجنوبية الجمعة
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 6:19 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 7:15 GMT

اليابان تجري مناورات مشتركة مع أمريكا وكوريا الجنوبية الجمعة

 أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليوم الخميس أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة يوم

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المصدر: رويترز

 أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليوم الخميس أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة يوم الجمعة.

وأضافت أن المناورات تشمل تدريبات مضادة للغواصات وستُجرى في بحر اليابان، الذي تسميه كوريا الجنوبية البحر الشرقي.

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