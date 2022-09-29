تاريخ النشر:
29 سبتمبر 2022 6:19 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 7:15 GMT
اليابان تجري مناورات مشتركة مع أمريكا وكوريا الجنوبية الجمعة
أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليوم الخميس أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة يوم
أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليوم الخميس أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة يوم الجمعة.
وأضافت أن المناورات تشمل تدريبات مضادة للغواصات وستُجرى في بحر اليابان، الذي تسميه كوريا الجنوبية البحر الشرقي.