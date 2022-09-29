هاريس تبدأ زيارة لكوريا الجنوبية غداة تجربة صاروخية جديدة لبيونغ يانغ

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى كوريا الجنوبية، صباح الخميس، في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سيول.

وتأتي هذه الزيارة غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلحة نوويا، تجربة صاروخية جديدة.

وحطت طائرة هاريس في قاعدة ”أوسان“ الجوية، آتية من طوكيو، حيث حضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي اغتيل بالرصاص في 8 تموز/ يوليو الماضي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن هاريس ”ستندد بالتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية خلال محادثات مقررة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول“.

كما ستزور المنطقة المنزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.

وأطلقت كوريا الشمالية ”صاروخا باليستيا لم تُحدد طبيعته“، على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام فقط على تجربة سابقة.

وأوضحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية في بيان يوم الأربعاء: ”أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا لم تُحدد طبيعته في بحر الشرق“، في إشارة إلى بحر اليابان.