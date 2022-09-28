واشنطن: لا إصابات بين الأمريكيين في القصف الإيراني على شمال العراق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة نفذتها إيران على أهداف في إقليم كردستان العراق لم تسفر عن إصابة أي مسؤولين أمريكيين.

وذكر نيد برايس المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية روتينية أنه ”في أعقاب تلك الهجمات، قمنا بالمراجعة على الأفراد.. وتأكدنا من عدم وجود إصابات بين المسؤولين الأمريكيين في المنطقة“، بحسب ”رويترز“.

وأضاف أن واشنطن لم تتمكن من تأكيد تقارير تفيد بمقتل أمريكي في الهجمات.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الهجمات الإيرانية خلفت 13 قتيلا و58 جريحا.