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واشنطن: لا إصابات بين الأمريكيين في القصف الإيراني على شمال العراق
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 20:06 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 21:25 GMT

واشنطن: لا إصابات بين الأمريكيين في القصف الإيراني على شمال العراق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة نفذتها إيران على أهداف في إقليم كردستان العراق لم تسفر عن إصابة أي مسؤولين

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المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة نفذتها إيران على أهداف في إقليم كردستان العراق لم تسفر عن إصابة أي مسؤولين أمريكيين.

وذكر نيد برايس المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية روتينية أنه ”في أعقاب تلك الهجمات، قمنا بالمراجعة على الأفراد.. وتأكدنا من عدم وجود إصابات بين المسؤولين الأمريكيين في المنطقة“، بحسب ”رويترز“.

وأضاف أن واشنطن لم تتمكن من تأكيد تقارير تفيد بمقتل أمريكي في الهجمات.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الهجمات الإيرانية خلفت 13 قتيلا و58 جريحا.

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