إسبانيا تستدعي سفير طهران على خلفية احتجاجات إيران

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

استدعت إسبانيا يوم الأربعاء، سفير طهران لديها للاحتجاج على قمع التظاهرات في إيران والتي أودت بحياة العشرات، وفق مصدر دبلوماسي.

وقال المصدر إن ”وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني في مدريد للتعبير عن معارضتها لقمع التظاهرات وانتهاك حقوق النساء“.

وفي بيان مساء الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية عن ”إدانتها الشديدة للعنف الذي يمارس بحق المتظاهرين المسالمين“ في إيران و“رفضها العنف الممارس ضد النساء الإيرانيات وحقوقهن“.

ودعت طهران إلى ”إجراء تحقيق مستقل“ في وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي أدت إلى إشعال هذه الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

بدوره، ندد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز يوم الأربعاء، بـ“وضع النساء في إيران ووفاة مهسا أميني“، موضحا في خطاب أنه أعرب عن قلقه ”للحكومة الإيرانية“.

وبناء على دعوة منظمات نسائية، تظاهر نحو مئة شخص الأربعاء أمام السفارة الإيرانية في مدريد وفق ما أفاد مصور ”فرانس برس“.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها ”انقذوا ايران“، وإيران: نساء وحياة وحرية“.

وحسب آخر حصيلة لوكالة فارس للأنباء الثلاثاء، قتل نحو 60 شخصًا منذ 16 أيلول/سبتمبر.

وتحدثت الشرطة عن مقتل عشرة من عناصرها دون أن تحدد ما إذا كانوا ضمن القتلى الستين.

وأعلنت السلطات اعتقال أكثر من 1200 متظاهر منذ بدء الاحتجاجات.

والإثنين، استدعت الحكومة الألمانية السفير الإيراني في برلين طالبة منه إنهاء العنف.